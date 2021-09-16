Крупный пожар произошел в садовом доме и машине под Кемеровом

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Накануне ночью жителям Кемеровского района пришлось бежать на улицу из-за разбушевавшегося в садовом домике огня.

Сообщение о возгорании в частном садовом доме и автомобиле на 5-й аллее СНТ Лесная Поляна Кемеровского района поступило пожарным в 23:42. На место отправились 19 огнеборцев на пяти спецмашинах.

— До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались четыре человека, — рассказали Avoka.do ГУ МЧС региона.

Приехавшие пожарные застали дом объятым пламенем. В результате строение сгорело полностью. В автомобиле оплавились задние фары, бампер и лакокрасочное покрытие. Общая площадь пожара составила 35 кв.м. Потушить огонь удалось в 0:09.


Предварительно, причиной происшествия стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, обошлось без пострадавших.

Да!
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