Крупный пожар произошел в садовом доме и машине под Кемеровом

Сообщение о возгорании в частном садовом доме и автомобиле на 5-й аллее СНТ Лесная Поляна Кемеровского района поступило пожарным в 23:42. На место отправились 19 огнеборцев на пяти спецмашинах.

— До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались четыре человека, — рассказали Avoka.do ГУ МЧС региона.

Приехавшие пожарные застали дом объятым пламенем. В результате строение сгорело полностью. В автомобиле оплавились задние фары, бампер и лакокрасочное покрытие. Общая площадь пожара составила 35 кв.м. Потушить огонь удалось в 0:09.

Предварительно, причиной происшествия стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, обошлось без пострадавших.