Крупный пожар произошел в доме на двух хозяев под Кемеровом

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В кемеровском селе накануне вечером произошел серьезный пожар, в результате которого на частном участке оказались уничтожены хозпостройки и серьезно поврежден жилой дом.

Во вторник, 19 апреля, на улице Специалистов в селе Андреевка под Кемеровом загорелся жилой двухквартирный дом. Сигнал о пожаре поступил борцам с огнем в 21:50, после чего на адрес направились 22 человека на шести автоцистернах.


На момент прибытия оказалось, что пламя объяло крышу строения и постройки, находившиеся во дворе.

В результате сгорела деревянная обрешетка крыши и надворные постройки у одной из квартир. Также огонь повредил в жилище стены кухни и построек, на участке других хозяев дома,– отметили AVOKADO в ведомстве.

Общая площадь составила 170 метров квадратных. Предварительно, пожар возник из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Никто не пострадал.

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