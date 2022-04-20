Крупный пожар произошел в доме на двух хозяев под Кемеровом

Во вторник, 19 апреля, на улице Специалистов в селе Андреевка под Кемеровом загорелся жилой двухквартирный дом. Сигнал о пожаре поступил борцам с огнем в 21:50, после чего на адрес направились 22 человека на шести автоцистернах.

На момент прибытия оказалось, что пламя объяло крышу строения и постройки, находившиеся во дворе.

– В результате сгорела деревянная обрешетка крыши и надворные постройки у одной из квартир. Также огонь повредил в жилище стены кухни и построек, на участке других хозяев дома,– отметили AVOKADO в ведомстве.

Общая площадь составила 170 метров квадратных. Предварительно, пожар возник из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Никто не пострадал.