Крупный пожар произошел ночью в Кузбассе

В понедельник, 1 августа, пламя охватило здание на улице Крупская в городе Полысаево. Тревожный сигнал поступил в ГУ МЧС по Кузбассу в 3:39, тогда же на место ЧП были отправлены 13 человек и четыре автоцистерны.

К прибытию огнеборцев открытым пламенем горела крыша здания внутри и снаружи. В результате полностью сгорела обрешетка кровли строения, внутри оплавились сэндвич-панели. Общая площадь возгорания достигла 120 "квадратов". Все работы пожарным удалось завершить под утро в 2:21. В результате инцидента никто не пострадал.