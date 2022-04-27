Крупный пожар произошел ночью в кемеровском жилом доме

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Крупный пожар произошел минувшей ночью на улице Обороны в столице Кузбасса, о чем местные жители рассказали в социальной сети. За подробностями по произошедшему журналист AVOKADO обратился в региональный ГУ МЧС.

В ведомство сигнал о возгорании в частном жилом доме и хозяйственных постройках на улице Обороны в городе Кемерово поступил в 02:05 по местному времени. На тушение сразу же отправились 25 борцов с огнем на семи автоцистернах. На момент их прибытия пламя полностью охватило строения. Самостоятельно эвакуировался один человек.

– В результате полностью обгорела деревянная обрешетка крыши дома и сгорела веранда, хозяйственная постройка. Общая площадь пожара составила 100 м², – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС.

Информации о пострадавших нет. Причина возникновения огня до сих пор не установлена.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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