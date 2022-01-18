Крупный пожар произошел на новокузнецком шинном предприятии

В Орджоникидзевском районе Новокузнецка ночью с 17 на 18 января произошло возгорание на территории предприятия ООО «Экошина».
— Место нахождения - поселок Притомский, 16. Инцидент произошёл на производственной площадке, находящейся вдали от жилой зоны, — сообщил мэр города Сергей Кузнецов.
На место происшествия выехали сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры. Пожар удалось локализовать. Пострадавших нет.
Власти намерены провести проверку всех предприятий в поселке.
Видео: Instagram / skuznetsov_nk
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