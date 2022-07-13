Крупный пожар охватил жилой дом на трех хозяев в Кузбассе

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В кузбасском поселении в доме на три квартиры произошел крупный пожар. В региональном ГУ МЧС журналисту AVOKADO сказали, что общая площадь распространения огня достигла 189 "квадратов".

Во вторник, 12 июля, в частном трех квартирном жилом доме на улице Луговая в поселке Егултыс Прокопьевского муниципального округа разгорелся серьезный пожар. Борцы с огнем получили сигнал о ЧП в 16:20, на тушение были отправлены 12 человек и три автоцистерны. К их прибытию, пламя полностью уничтожило беседку и крышу объекта, обгорели стены внутри.


Все удалось потушить только в 17:10. Общая площадь повреждений достигла 189 "квадратов", уточнили в экстренных службах. Чтобы узнать информацию о пострадавших, журналист AVOKADO направил запрос в Кузбасский центр медицины катастроф.

Да!
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