Крупный пожар охватил двухквартирный жилой дом в Кемерове

Минувшим вечером в 23:25 в ГУ МЧС поступил сигнал о возгорании в двухквартирном жилом доме и хозяйственной постройки во 2-м Береговом переулке в городе Кемерово. На тушение были отправлены семь автоцистерн и 28 пожарных. К моменту их прибытия из здания выбежали два человека, а огонь полностью охватил крышу строения.

– В результате обгорела деревянная обрешетка крыши на всей площади. В одной из квартир сгорели вещи б/у на площади 25 "квадратов", а в другой квартире вещи на площади 10 "квадратов". Хозпостройку огонь уничтожил полностью, – сказали AVOKADO в экстренных службах.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 23:59. Общая площадь достигла 184 "квадрата". Причина до сих пор не установлена. За подробностями по пострадавшим в огне журналист AVOKADO обратился к местным медикам, которые пообещали прокомментировать информацию, но позже.