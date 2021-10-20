Крупный пожар охватил два дома и надворные постройки в Кузбассе

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Пламя охватило несколько строений в кузбасском селе почти на две сотни "квадратов".

В среду, 20 октября, в 4:01 пожарные получили сигнал о происшествии на улице Зеленой в селе Атаманово Новокузнецкого района. На место отправились 19 спасателей на пяти спецмашинах. На момент их прибытия были объяты пламенем два жилых дома и надворные постройки. Кроме того, существовала угроза перехода огня на соседние строения.


Как сообщили Avoka.do в региональном ГУ МЧС, в первом доме обгорели стены внутри и снаружи на всей площади, на участке также горели стайка, баня и сарай. Во втором доме также обгорели стены и стайка: у последней произошло обрушение кровли. Общая площадь пожара составила 195 кв.м. Удалось потушить разбушевавшееся пламя лишь в 5:15.


Специалисты называют предварительной причиной произошедшего нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. Обошлось без пострадавших.

Да!
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