Крупный пожар охватил дом и постройки на кузбасском переулке

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В кузбасском городе сегодня утром вспыхнул жилой дом и хозяйственный постройки. Огонь распространился на площади 198 метров квадратных.

Сегодня в 5:00 пожар разгорелся в частном доме и постройках, размещенных на участке переулка Линейный, что в Юрге. Как оказалось, к прибытию 14 пожарных и четырех единиц специальной техники огонь полностью охватил все строения. В результате произошло обрушение.

Сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, а стены строения закоптились изнутри. Также обгорела кровля постройки на всей площади. Общая площадь достигла 198 "квадратов", – прокомментировали AVOKADO в экстренных службах региона.

Причина устанавливается. В результате ЧП никто не пострадал. Отмечается, что огонь удалось полностью потушить всего за 14 минут.

Да!
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