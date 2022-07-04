Крупный пожар охватил дом и постройки на кузбасском переулке

Сегодня в 5:00 пожар разгорелся в частном доме и постройках, размещенных на участке переулка Линейный, что в Юрге. Как оказалось, к прибытию 14 пожарных и четырех единиц специальной техники огонь полностью охватил все строения. В результате произошло обрушение.

– Сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, а стены строения закоптились изнутри. Также обгорела кровля постройки на всей площади. Общая площадь достигла 198 "квадратов", – прокомментировали AVOKADO в экстренных службах региона.

Причина устанавливается. В результате ЧП никто не пострадал. Отмечается, что огонь удалось полностью потушить всего за 14 минут.