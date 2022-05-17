Крупный пожар охватил частный дом и баню под Топками

Сигнал о пожаре в частном жилом доме и хозяйственных постройках на улице Чехова поступил диспетчеру ГУ МЧС по Кузбассу накануне в 22:18 по местному времени. После звонка на тушение пламени на четырех автоцистернах направились 14 человек.

– На момент прибытия горела крыша и надворные постройки. В результате сгорела обрешетка крыши дома, хозпостройка, и кровля бани, – уточнили в ведомстве.

Общая площадь возгорания составила 104 "квадрата". Ликвидировать огонь удалось под ночь в 22:56.

Причина произошедшего до сих пор не установлена.