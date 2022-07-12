Крупный пожар испепелил жилой дом в кузбасском городе

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В Прокопьевске минувшим вечером бушевал сильный пожар. Как оказалось, огонь уничтожил жилое строение. Подробности AVOKADO раскрыли в региональном ГУ МЧС.

Вчера в понедельник, 11 июля, около 15:47 прокопчане сообщили борцам с огнем о пожаре в жилом доме на улице Тепличная. Как оказалось, горело рубленное жилище. К прибытию специалистов пламя полностью охватило объект.

В результате обгорела обрешетка крыши дома и веранды, а также сгорели стены дома, веранды внутри и снаружи на всей площади. Общая площадь составила 84,5 м², уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Ликвидировать возгорание силами 8 пожарных и двух автоцистерн удалось в 16:08 по местному времени. Обошлось без пострадавших. Предварительно, причиной произошедшего стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппарата защиты электрических сетей.

Да!
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