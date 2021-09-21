Крупный мост в Новокузнецке встал в пробке после ДТП с грузовиком

О дорожном инциденте стало известно из социальных сетей, где один из очевидцев разместил фотографии с места аварии. На кадрах можно заметить, что грузовик не поделил дорогу с легковым автомобилем и столкнулся на мосту. В результате происшествия у машины оказалась серьезно повреждена боковая часть.

Автор отметил, что ДТП произошло неподалеку от ТРЦ "Планета". Кроме того, из данных сервиса "Яндекс.Пробки" следует, что сейчас у места столкновения на улице Доз образовался затор: часть дороги и проспект Строителей отмечены красным цветом.