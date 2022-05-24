Крупный медведь прогулялся по кузбасскому поселку

Накануне в социальных сетях появился ролик, снятый жителями поселка Осиновое Плесо Новокузнецкого района. Кузбассовцы запечатлели на камеру медведя, который прошел в непосредственной близости от жилых домов.
По словам жителей поселка, крупный хищник проследовал по нескольким улицам и сломал ограду в одном из огородов, прежде чем его удалось прогнать. Кроме того, сельчане отметили, что видели неподалеку и медведицу с детенышами.
Напомним, ранее кузбасские власти решили ликвидировать молодого медведя, который угрожал безопасности населения.
Видео: Telegram / ЧП Инцидент Кузбасс (Кемерово, Новокузнецк, Белово, Ленинск-Кузнецкий)
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