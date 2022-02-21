Крупный кузбасский оздоровительный центр попал на продажу за 60 млн рублей

Со слов продавца, двухэтажный объект, площадь которого 665,4 м², расположен на улице Желездорожная, 53 в Центральном районе Белова. Отмечается, что сейчас в здании размещен оздоровительный центр "Радий", где для посетителей оборудован бассейн с гейзером, водопадом, подсветкой и противотоком.

Кроме того, в строении имеются залы для спортивных занятий, в том числе и фитнесом, а одна из комнат обставлена тренажерами. Также есть кабинет массажа, косметолога, фито-бара. Обстроены две сауны и две раздевалки.

– Здание продается со всем оборудованием.– указал собственник.

В Сети объявление появилось 18 февраля, однако, меньше чем за неделю, им заинтересовалось более 4 353 раз. Продавец потребовал за оздоровительный комплекс 60 000 000 рублей.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кафе в центре Кемерова попало на продажу за 25 млн рублей.