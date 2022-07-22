Крупный град выпал сразу в нескольких городах Кузбасса

Со слов жителей Мысков, сегодня днем в городе разыгралась непогода: прошел дождь с градом. К слову, гроза с градом проявилась и в Прокопьевске, соответствующая информация с прикрепленными фото- и видео материалами появилась в Сети.

На опубликованных фото заметно, что диаметр градинок достигает несколько сантиметров. Информации о пострадавших нет, но вероятно, что ущерб могли понести автовладельцы, чьи машины стояли в это время под открытым небом, а также огородники.