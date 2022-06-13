Крупный град прошел на юге Кузбасса

Так, жители поселка Шушталеп, что административно относится к Калтану, рассказали, что у них выпал крупный град. Фотографии с последствиями обрушения на землю твердых осадков они выложили в сообществе с кузбасскими новостями во "ВКонтакте".

Судя по кадрам, размер градинок сопоставим с созревшими ягодами черной смородины. Информации о пострадавших от непогоды нет. Однако в комментариях дачники заявили, что подобное явление могло полностью погубить посадки садоводов.