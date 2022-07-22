Крупный град побил машины новокузнечан

Сегодня днем в Новокузнецке и его окраинах выпал град размером с перепелиное яйцо. Местные жители сказали, что из-за непогоды автомобилистам пришлось прекращать движение, поскольку с появлением града резко сократилась видимость на дорогах.
– Град такой, что походу машину очень сильно побьет сейчас, – рассказал автор видео, которое появилось в распоряжении сайта VSE42.Ru.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что крупный град выпал сразу в нескольких городах Кузбасса.
Видео: VSE42.RU
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