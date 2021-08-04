Крупный град обрушился на кузбасский город

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Лед посыпался на жителей Кемеровской области с неба. О твердых осадках, выпавших на горожан, кузбассовцы сообщили в Сети.

Информация о произошедшем, опубликованная в одном из крупнейших городских Интернет-сообществ с новостями Кузбасса, была подкреплена видеозаписью. По кадрам видно, что град, осыпавший город, шел прямо, как проливной дождь. Улицы, как написал автор, Калтана быстро наполнились ледяными шариками. Пользователи Сети, обратившие внимание на пост, в комментариях назвали более точное место действие – поселок Малиновка, входящий в состав Калтанского городского округа.


Было опубликовано и одно сообщений, в котором горожанин, посмотревший видео, написал, что в городе уже «наступила зима». Тем не менее, на лед местные жители после начали жаловаться, поскольку из-за осадков оказалось повреждено их имущество. Также в зоне риска находятся культуры, выращиваемые дачниками на своих участках, однако о проблемах с ними не сообщается.

Фото: Инцидент Кузбасс

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