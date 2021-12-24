Крупный бетонный завод выставлен на продажу в Кузбассе за 28 млн рублей

Собственник бетонного завода на улице Промстроевская ул., 54, в Заводском районе Новокузнецка решил избавиться от бизнеса: на популярной интернет-площадке появилось предложение выкупить объект с прилегающей территорией за 28 000 000 рублей.

– Продам рабочий бетонный завод на территории 1 га , с клиентской действующей базой можно с техникой ! – говорится в объявлении.

Площадь прилагаемого земельного участка достигает один гектар. Подчеркивается, что завод полностью готов к круглогодовой работе.