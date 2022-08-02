По словам автора сообщения, представители рода моллюсков просочились в квартиры жильцов дома №13 по улице Обручева из подвального помещения. Интернет-пользователь отметил, что всего за месяц вылезло около 30 особей.

– Ночью встаешь попить, а на стене сразу 5 штук… Это просто жутко и мерзко! На 6 фото это какие следы они оставляют, – сказал прокопчанин.

Он добавил, что жильцы обращались за помощью в ЖЭК, но там заявили, что в подвале уже проводилась дезинфекция. Однако оказалось, что и это не помогло.

С незваными гостями люди решили бороться народными способами и вычитали в Сети, что слизни якобы боятся соли.

– Насыпали ее везде, где возможно. Чуть-чуть помогло. Но сегодня утром встали и заметили, что весь диван в них, – следует из текста публикации во "ВКонтакте".

Жильцы многоквартирного дома выразили надежду, что местные власти все-таки помогут им хоть как-то разрушить проблему. Ведь сама причина появления моллюсков – излишняя сырость в строении.