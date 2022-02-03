Крупные следы зверя встревожили кемеровчан с Лесной поляны

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Жители кузбасской столицы выразили беспокойство появлением странных следов возле парка на Лесной поляне. В Сети заподозрили, что отпечатки мог оставить не уснувший медведь.

Странные отпечатки жители областного центра заметили на заснеженной дороге от парка "Лесная сказка" до тайги в кемеровском микрорайоне. Автор сообщения указал, что следы берут свое начало у небольшой тропики, а после уводят в глубь леса.

– Следы можно найти, если идти прямо до домика с поляной, после практически все также прямо, затем спустится в лощину. Следы находятся с правой стороны от тропинки, – рассказал интернет-пользователь.

Также горожане подчеркнули, что оперативно запечатлеть увиденное им не удалось из-за страха, что рядом может находиться медведь, который не залег в зимнюю спячку.

– ... когтей с первого взгляда не рассмотрели. Более округлые чем человеческие и подушечки есть, – следует из сообщения.

В комментариях к публикации один из подписчиков сообщества разместил фото, на котором видны уже занесенные снегом следы. Судя по снимку, по своему размеру отпечатки выглядят немного больше человеческих, но вот следов от когтей на белом снегу не заметно.

Фото: ВКонтакте / "Лесная поляна"

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