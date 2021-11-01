Крупные партии поддельных конфет продавались в кузбасских магазинах

Проведенные сотрудниками кемеровской таможни и правоохранителями Кузбасса проверки выявили в магазинах Новокузнецка, Ленинск-Кузнецкого и Белова поддельные конфеты "Маски", "Маки", "Красная шапочка". Обертка кондитерских изделий не соответствовала оригинальной, что подтвердили правообладатели торговых марок.
Частные предприниматели, реализовывавшие контрафактные товары населению, были привлечены к ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров", сообщают в пресс-службе кемеровской таможни.
Отмечается, что за девять месяцев 2021 года специалистами было выявлено более шести тысяч поддельных товаров на территории региона.
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