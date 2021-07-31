Крупные градины побили урожай кузбассовцев

По словам жителей Шишино в Топкинском районе Кемеровской области, к концу рабочей недели в поселении начался сильный град. Информация о снежных осадках появилась в сообществе социальной сети в пятницу, 30 июля.

К посту автор прикрепил несколько фотографий с места событий. Судя по кадрам, стихия повредила растущие в огороде культуры. Подписчики посочувствовали подписчику паблика и отметили, что на территории участка росла "капустка большая, но ее побило".