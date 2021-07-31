Крупные градины побили урожай кузбассовцев

По словам жителей Шишино в Топкинском районе Кемеровской области, к концу рабочей недели в поселении начался сильный град. Информация о снежных осадках появилась в сообществе социальной сети в пятницу, 30 июля.
К посту автор прикрепил несколько фотографий с места событий. Судя по кадрам, стихия повредила растущие в огороде культуры. Подписчики посочувствовали подписчику паблика и отметили, что на территории участка росла "капустка большая, но ее побило".
Кроме того, на одном из снимков можно заметить, что кузбассовцы защитили свое имущество от крупного града с помощью подручных средств: для спасения транспортного средства от повреждений хозяева накрыли крышу машины ковром.
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