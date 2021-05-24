Крупные ДТП унесли жизни двух кузбассовцев

Первая авария произошла в субботу, 22 мая, в Ленинске-Кузнецком на улице Суворова, 215/5. Там столкнулись автомобили ВАЗ и Isuzu. Избежать ужасных последствий не удалось.

– Предварительно, 19-летний водитель ВАЗ-21103, двигаясь в направлении улицы 7 ноября, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Isuzu. Погиб пассажир ВАЗ – 39-летний мужчина, – сообщили VSE42.Ru в ГИБДД Кузбасса.

Еще четверо участников ДТП пострадали. Среди них водитель отечественной легковушки, его спутницы 41 и 45 лет и находящийся за рулем иномарки 26-летний мужчина.