Крупные ДТП унесли жизни двух кузбассовцев

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На минувших выходных произошло сразу два смертельных ДТП. Также в авариях еще несколько человек получили травмы.

Первая авария произошла в субботу, 22 мая, в Ленинске-Кузнецком на улице Суворова, 215/5. Там столкнулись автомобили ВАЗ и Isuzu. Избежать ужасных последствий не удалось.

– Предварительно, 19-летний водитель ВАЗ-21103, двигаясь в направлении улицы 7 ноября, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Isuzu. Погиб пассажир ВАЗ – 39-летний мужчина, – сообщили VSE42.Ru в ГИБДД Кузбасса.

Еще четверо участников ДТП пострадали. Среди них водитель отечественной легковушки, его спутницы 41 и 45 лет и находящийся за рулем иномарки 26-летний мужчина.

Вторая трагедия развернулась на следующий день, в воскресенье, 23 мая, в 16:30 в Новокузнецком районе, а именно на 212-м километре трассы Бийск – Новокузнецк. По предварительным данным, водитель Toyota Sprinter при попытке совершить обгон вылетел на "встречку", где врезался в Chevrolet Captiva

– Водитель Toyota погиб на месте, – рассказали в областной ГИБДД.

28-летняя пассажирка второй иномарки получила травмы.

ГИБДД призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила безопасности на дорогах.

Видео: Instagram/ nvkzdtp
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