Крупное предприятие в Кемерове допустило более 80 грубых нарушений энергобезопасности

0
Фото:  

Сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора провели проверку АО "Специализированная шахтная энергомеханическая компания". По итогам было возбуждено административное дело.

Как сообщается, проверка проводилась в рамках подготовки к отопительному сезону 2021-2022. В общей сложности специалистам удалось выявить 88 нарушений обязательных требований в области энергетической безопасности.


В частности, на предприятии не выполнили план ремонтных работ оборудования, не проводили предэкзаменационную подготовку персонала и замеры расстояний от проводов воздушных линий электропередачи до пересекаемых объектов и сооружений. Помимо других нарушений, также установлено, что предприятие не провело расследование 28 случаев аварийного отключения оборудования, которые были зафиксированы в текущем году.


В результате дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении юридического лица, а также должностных лиц, передает пресс-служба Ростехнадзора.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28210

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined