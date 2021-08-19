Крупное предприятие в Кемерове допустило более 80 грубых нарушений энергобезопасности

Как сообщается, проверка проводилась в рамках подготовки к отопительному сезону 2021-2022. В общей сложности специалистам удалось выявить 88 нарушений обязательных требований в области энергетической безопасности.

В частности, на предприятии не выполнили план ремонтных работ оборудования, не проводили предэкзаменационную подготовку персонала и замеры расстояний от проводов воздушных линий электропередачи до пересекаемых объектов и сооружений. Помимо других нарушений, также установлено, что предприятие не провело расследование 28 случаев аварийного отключения оборудования, которые были зафиксированы в текущем году.

В результате дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении юридического лица, а также должностных лиц, передает пресс-служба Ростехнадзора.