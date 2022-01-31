Крупное предприятие попало под суд за загрязнение воздуха в Новокузнецке

Согласно официальной информации, иск был подан природоохранным прокурором к Акционерному обществу "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" в Новокузнецке. Из материалов дела следует, что предприятие нарушило законодательство в сфере охраны окружающей среды и навредило атмосферному воздуху.

Суд изучил доказательство и постановил взыскать с комбината 504 628 рублей, сообщают в пресс-службе Заводского районного суда Новокузнецка. На момент публикации новости решение в законную силу не вступило.

Напомним, что в Новокузнецке продолжает действовать режим так называемого "черного неба". Ранее в южной столице Кузбасса было зафиксировано максимально опасное загрязнение воздуха.