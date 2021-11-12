Крупнейший в стране туристический кластер появится в Кузбассе

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о создании крупнейшего в стране всесезонного курорта с горнолыжным комплексом. Горная арена будет состоять из четырех зон катания, отличающихся друг от друга по сложности. Кроме того, запланированы 19 горнолыжных трасс, общая протяженность которых составит 33 километра. Объект будет построен в Шерегеше.

‒ На площади 118 га появятся сеть гостиниц от 3 до 5 звезд, апарт-отели, рестораны, коммерческие площади, МФЦ, общественные пространства, банные и водные комплексы, ‒ рассказал Сергей Цивилев в своем блоге на "Яндекс.Дзен".

Ожидается, что отели курорта смогут принять до 3 550 постояльцев. Парковки нового объекта вместят более 1 500 автомобилей. Кроме того, строительство туристического кластера создаст в Кузбассе более 3 000 новых рабочих мест.

Ранее редакция AVOKADO писала о планах кузбасских властей на развитие Шерегеша.