Крупнейший в Сибири скалодром начнет работу в Кузбассе

По информации властей Междуреченска, спортивный комплекс "Звездный" в скором времени откроется для посетителей.
— Полностью готов зал для хореографии, скалодром, сауны, в тренажерном зале осталось смонтировать оборудование, закончена чаша большого бассейна, — написал глава города Владимир Чернов в соцсетях.
Градоначальник добавил, что новый скалодром будет самым масштабным на территории Сибири.
В спорткомплексе также будут функционировать два бассейна, залы для занятия спортом и фитнесом, детская комната.
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