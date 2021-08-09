Крупная торговая сеть по продаже мебели отказалась «заезжать» в Кемерово

Свое сообщение с пояснением власти опубликовали в ответ на комментарий пользователя Сети, задавшего на странице губернатора Кузбасса Сергея Цивилева вопрос, касающийся открытия магазина IKEA в Кемерове. Вопрошая, горожанин подчеркнул, что присутствие в городе торгового объекта сети могло бы «повысить престиж области», а сама продукция, реализуемая брендом, была бы довольно востребована среди жителей.

Тем не менее, это, как оказалось, в настоящее время представляется невозможным, поскольку бренд рассматривает открытие своих магазинов на территории только тех городов, население которых насчитывает не менее 1 миллиона человек, говорится в ответе кемеровских властей.

Также в мэрии уточнили, что власти неоднократно обращались к руководителям крупных торговых брендов для открытия их магазинов в Кемерове, но ответ всегда был один – отрицательный. К тому же компании, как отметили в администрации, аналогичного масштаба самостоятельно выбирают территории и места для открытия своих торговых объектов, руководствуясь экономически просчитанными моделями, предусматривающими однозначное получение прибыли.