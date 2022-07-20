Крупная стая собак оккупировала кемеровский детский сад на Южном

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В столице Кузбасса бездомные собаки зашли на территорию детского сада, что не на шутку разозлило местных граждан.

Кемеровчане с Южного сообщили властям о неприятной ситуации с собаками, которая произошла на днях у стен детского сада. Как оказалось, беспризорные псы адаптировались в местности и стали лаять на взрослых с детьми, пока те в страхе не покинут поле зрение четвероногих. При этом часть из них, по заявлению рассказчика, имела чипы.

Сегодня, 19 июля, в 8:00 утра по территории детского сада №224 на улице Космической, 16б бегала стая собак, штук 7-8, в том числе больших. Они на всех лаяли, пугая детей и их родителей, следует из текста сообщения.

Горожанин также отметил, что "собаки настолько обнаглели, что уже на территорию детсадов заходят, как к себе домой" и призвал специалистов разобраться с этой проблемой, поскольку в учреждении пребывают малолетние дети, которые легко могут стать жертвами агрессивных свор.

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