Крупная спортплощадка появится на главной площади Новокузнецка

К концу августа 2022 года на Площади Общественных мероприятий в Центральном районе Новокузнецка появится современная уличная спортивная площадка. По данным чиновника, комплекс будет состоять из шести отдельных зон. Например, для спортсменов появятся сразу пять

баскетбольных стоек, также специалисты оборудуют площадку с турниками, шведской стенкой, наклонной скамьей и другими тренажерами.

Пр этом в комментариях к публикации мэра южной столицы в социальных сетях граждане задались вопросом о том, где после строительства объекта власти будут проводить крупные общественные мероприятия, поскольку на текущий момент, по их мнению, на указанном участке "места совсем не осталось".