Крупная спортивная площадка появится в кузбасском городе

Строительство крупной спортивной площадки стартовало в Юрге. По данным местного градоначальника Алексея Фомина, площадь объекта составит 700 "квадратов".
– Строим новую многофункциональную площадку на придомовой территории сразу нескольких многоквартирных домов - пр. Победы, 2, 2А, 4 и 4А, – уточнил в своих социальных сетях градоначальник.
В будущем на обозначенной территории дети и взрослые смогут играть в баскетбол, футбол, волейбол и даже заниматься воркаутом.
Фото: ВКонтакте / "Алексей Фомин"
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