Крупная партия транспортных карт прилетела в Кемерово на самолете

Воздушное судно уже доставило партию новых транспортных карт в кузбасскую столицу. По данным местных властей, в продажу они поступят уже через два дня.

Стоит отметить, что это не последняя доставка проездных в областной центр. В предстоящую пятницу, 21 января, в кемеровский аэропорт прибудет еще с 10 000 карт, которые все желающие смогут приобрести на Летнем вокзале, а именно в киосках "Подорожник" и "Сибирские блины".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что проезд в пассажирских автобусах подорожал для кемеровчан.