Крупная опухоль сдавила внутренние органы жительницы Кузбасса

В городскую больницу Новокузнецка обратилась жительница юга региона. В феврале 2022 года женщина заметила, что ее живот увеличивается в размерах. Когда большой объем начал мешать, жительница Кузбасса отправилась к медикам. Выяснилось, что в женщине возникло новообразование, которое лежало на сосудах и сдавливало все внутренние органы. После обследования медики провели операцию, в ходе которой удалили 12-килограммовую опухоль вместе с правым надпочечником.

– Новообразование было направлено на гистологическое исследование, по результатам которого подтвержден диагноз – злокачественная опухоль. Пациентка продолжит лечение в новокузнецком онкодиспансере, – передает слова врачей Минздрав Кузбасса.

Операция прошла успешно, без кровотечения и повреждения органов. Уже через неделю женщины выписали домой.