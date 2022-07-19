Крупная опухоль сдавила внутренние органы жительницы Кузбасса

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Медики в южной столице Кемеровской области прооперировали женщину с 12-килограммовой опухолью.

В городскую больницу Новокузнецка обратилась жительница юга региона. В феврале 2022 года женщина заметила, что ее живот увеличивается в размерах. Когда большой объем начал мешать, жительница Кузбасса отправилась к медикам. Выяснилось, что в женщине возникло новообразование, которое лежало на сосудах и сдавливало все внутренние органы. После обследования медики провели операцию, в ходе которой удалили 12-килограммовую опухоль вместе с правым надпочечником.

– Новообразование было направлено на гистологическое исследование, по результатам которого подтвержден диагноз – злокачественная опухоль. Пациентка продолжит лечение в новокузнецком онкодиспансере, – передает слова врачей Минздрав Кузбасса.

Операция прошла успешно, без кровотечения и повреждения органов. Уже через неделю женщины выписали домой.

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