Крупная крыса в кузбасском парке собрала вокруг себя детей

Маленькие жители города Белово при посещении городского парка неожиданно встретились с его хвостатым обитателем: крупная крыса выскочила к малышам, от чего те сильно обрадовались.

Судя по видео, грызун резво побежал по пешеходной дорожке, а все малыши последовали за ним. Слышно, что ребята узнали в четвероногом существе героя популярного мультика "Рататуй".

В комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте", где появилась запись, предложили, что крыса могла оказаться чьим-то домашним животным, поскольку зверек совсем не боялся детей.