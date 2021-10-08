Крупная крыса умилила пассажиров кемеровского трамвая

Видеозапись с необычным "пассажиром" трамвая появилась в сообществе в социальной сети. Автор ролика указал, что заснял крысу в одном из кемеровских вагонов.

При этом судя по подписи к ролику, присутствие живности рассмешило очевидцев.

– Антимасочница, – указал в посте автор.

Из кадров следует, что белая крыса в присутствии людей ведет себя спокойно и кидаться на окружающих не собирается. В комментариях зрители сделали предположение, что это может быть чей-то домашний питомиц.