Крупная крыса поразила посетителей кемеровского рынка

Смелость и габариты кемеровских крыс удивили посетителей одного из местных рынков, которые запечатлели встречу с грызуном на камеру.

– Рынок Сотка, смелые и крупные крысы, – уточнил автор в подписи.

При этом в комментариях интернет-пользователи выразили предположение, что зверька отравили, поскольку выглядел он "киморным". К слову, некоторые предположили, что люди просто наткнулись на детеныша, а с крупными грызунами еще не встречались.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в кузбасском поселении местные жители оказались удивлены соседством с необычными существами: вместо коров и других прирученных животных к их огородам подошли верблюды.