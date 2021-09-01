Круглосуточная стройка дороги в Ленинском районе разгневала кемеровчан

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Процесс стройки новой дороги в Ленинском районе помешал покою горожан, которые пожаловались на шумы от работ в социальной сети мэра города Кемерова Ильи Середюка.

Со слов местных жителей, работы по строительству дороги в Ленинском районе областного центра ведутся круглые сутки и не прекращаются с наступлением темноты. При этом шумы мешают владельцам квартир в соседних домах отдыхать. Нарушение покоя стало для граждан поводом для выражения своего недовольства в Intagram-аккаунте главы города Середюка.

— Cтроят дорогу на Верхнем бульваре, всю ночь работы ведутся, грохот, работают грузовики, возят и сваливают щебень….это просто ад! В приемных мэра , управления городского хозяйства отвечают , что это не в их компетенции и ничего не знают о тех, кто ведет работы. Слов нет…ребенок не спал всю ночь, а утром в школу! Прошу принять меры! — сокрушается автор сообщения.

При этом многие пользователи Сети жалобу землячки не поддержали и даже дали совет, как решить проблему с грохотом от стройки. По мнению советчиков, местным жителям просто следует спать с закрытым окном. Также ответ на обращение поступил и от мэра.

— Остановить работы? Растянуть на два года?, — задал вопрос Илья Середюк на возмущение.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что градоначальник Кемерова заявил о перспективе создания нового "кольцевого" маршрута.

Да!
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