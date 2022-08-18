Кроссовер врезался во внедорожник на мосту в Кемерове

Кемеровчане сообщили, что 17 августа на Университетском мосту произошла автоавария. Судя по снятым на месте кадрам, столкнулись кроссовер и внедорожник.

В городской ГИБДД журналисту AVOKADO рассказали, что дорожный инцидент случился в 12:45. Водитель автомобиля Honda CR-V, 41-летний мужчина, при возникновении опасности не предпринял мер к снижению скорости, из-за чего врезался во внедорожник Toyota Land Cruiser под управлением 64-летнего горожанина.

В результате ДТП был причинен только материальный ущерб.