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"Критическая ситуация": вывоз угля из Кузбасса сократился

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Объемы невывезенного из Кемеровской области горючего ископаемого увеличились.

По данным министра угольной промышленности Кузбасса Олега Токарева, в первом квартале текущего года в восточном направлении было отгружено на 18% меньше угля, чем планировалось РЖД. Так, в марте на восток поставили 4,3 млн тонн, что на 0,5 тонны меньше, чем в 2021 году. При этом, по словам министра, до конца 2022 года наверстать отставание от плана не получится. Ситуацию с вывозом данного топлива из региона чиновник оценивает как "критическую", пишет РБК.


Токарев предположил, что срыв исполнения обязательств по контрактам может ударить по доходам угольщиков и даже привести к утрате части рынков сбыта. При этом представители РЖД заявили, что за первые три месяца 2022 года погрузка кузбасского угля российским потребителям выросла на 5,3%. Информацию про снижение поставок из Кемеровской области сотрудники РЖД не прокомментировали, но добавили, что сейчас БАМ и Транссиб работают на пределе возможностей.


Альтернативой может стать наращивание перевозок по тем направлениям, где инфраструктура недозагружена. Например, по транспортному коридору "Север-Юг": через погранпереход Самур в Азербайджан или через порты Каспийского моря.

Да!
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