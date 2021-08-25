Криминалисты приступили к расследованию уголовного дела после пропажи 16-летней кемеровчанки

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В СУ СК по Кузбассу возбудили уголовное дело по факту исчезновения юной жительницы Кемерова, которая ушла из дома в июле и не вернулась.

Предварительно установлено, что 15 июля 16-летняя жительница Рудничного района города Кемерово дождалась, когда родственники уснут, а после ушла в неизвестном направлении. По словам родителей, девушка и раньше сбегала из дома, однако через несколько дней возвращалась или ее находили.


В этот раз родственники пропавшей не стали обращаться в полицию, а решили искать ее своими силами. Только когда к семье пришли сотрудники учебного заведения девушки о ситуации узнали правоохранительные органы.


Для расследования пропажи кемеровчанки СК возбудил уголовное дело. Теперь к поискам подключились следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты, сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.


Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о начале поисков юной девушки, которая без вести пропала месяц назад.

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