Крики рухнувшей на пол 170-килограммовой кемеровчанки заставили соседку вызвать спасателей

Утром во вторник, 25 мая, в 5:55 часов Кемеровская служба спасения получила сигнал из центра города. Обеспокоенная горожанка рассказала спасателям, что ее встревожили крики о помощи, доносящиеся рано утром из соседней квартиры. Женщина пыталась достучаться до соседки, которая живет одна, но никто дверь так и не открыл.

Прибывшие на место специалисты вскрыли входную дверь и обнаружили хозяйку жилища лежащей на полу в ванной комнате. Как оказалось, кемеровчанка решила помыться перед рабочей сменой, но подскользнулась и рухнула на пол. Попытки подняться самостоятельно ни к чему не привели — женщина весит 170 килограммов и ей просто не хватило для этого сил.

Спасатели осмотрели горожанку, к счастью, она не пострадала. После этого ей помогли добраться до спального места, сообщили в службе.