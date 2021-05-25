Крики рухнувшей на пол 170-килограммовой кемеровчанки заставили соседку вызвать спасателей

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Помощь спасателей потребовалась жительнице областного центра, которая решила принять ванну, но так и не смогла из-за скользкого пола и тяжелого веса.

Утром во вторник, 25 мая, в 5:55 часов Кемеровская служба спасения получила сигнал из центра города. Обеспокоенная горожанка рассказала спасателям, что ее встревожили крики о помощи, доносящиеся рано утром из соседней квартиры. Женщина пыталась достучаться до соседки, которая живет одна, но никто дверь так и не открыл.


Прибывшие на место специалисты вскрыли входную дверь и обнаружили хозяйку жилища лежащей на полу в ванной комнате. Как оказалось, кемеровчанка решила помыться перед рабочей сменой, но подскользнулась и рухнула на пол. Попытки подняться самостоятельно ни к чему не привели — женщина весит 170 килограммов и ей просто не хватило для этого сил.


Спасатели осмотрели горожанку, к счастью, она не пострадала. После этого ей помогли добраться до спального места, сообщили в службе.

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