Крики о помощи из соседней квартиры вынудили кемеровчанина вызвать спасателей

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Помощь спасателей потребовалась пожилому кемеровчанину, оказашемуся в одиночестве во время приступа инсульта.

Житель Кировского района Кемерова обеспокоился криками, доносящимися из соседней квартиры в доме по улице Инициативной. Мужчина отправился в душ и услышал крики о помощи. Как оказалось, они принадлежали пенсионеру, проживающему этажом ниже.


Встревоженный сосед спустился вниз, однако дверь ему не открыли, а хозяин квартиры не отвечал на звонки.


По сигналу на место прибыла бригада спасателей. Специалисты проникли к жилое помещение и нашли пожилого горожанина на полу в ванной комнате: предположительно, у него случился инсульт. Пострадавшего передали врачам, о чем сообщили в Кемеровской службе спасения.

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