Крики о помощи из соседней квартиры вынудили кемеровчанина вызвать спасателей

Житель Кировского района Кемерова обеспокоился криками, доносящимися из соседней квартиры в доме по улице Инициативной. Мужчина отправился в душ и услышал крики о помощи. Как оказалось, они принадлежали пенсионеру, проживающему этажом ниже.

Встревоженный сосед спустился вниз, однако дверь ему не открыли, а хозяин квартиры не отвечал на звонки.

По сигналу на место прибыла бригада спасателей. Специалисты проникли к жилое помещение и нашли пожилого горожанина на полу в ванной комнате: предположительно, у него случился инсульт. Пострадавшего передали врачам, о чем сообщили в Кемеровской службе спасения.