Кремль высказался о поражении российских футболистов в ЕВРО-2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждать выступление российских футболистов на чемпионате Европы, правительство страны смысла не видит. Кроме того, поклонники будут любить спортсменов и болеть за их выступления вне зависимости от результата, передает слова государственного деятеля РИА "Новости".

Накануне в понедельник, 21 июня, сборная Дании с разгромом одержала победу над командой России со счетом 4:1 и вышла в плей-офф чемпионата Европы — 2020. Следующая стадия турнира для спортсменов из РФ оказалась недоступна.