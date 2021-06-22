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Кремль высказался о поражении российских футболистов в ЕВРО-2020

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Разгромное поражение сборной России на ЕВРО-2020 прокомментировали в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждать выступление российских футболистов на чемпионате Европы, правительство страны смысла не видит. Кроме того, поклонники будут любить спортсменов и болеть за их выступления вне зависимости от результата, передает слова государственного деятеля РИА "Новости".


Накануне в понедельник, 21 июня, сборная Дании с разгромом одержала победу над командой России со счетом 4:1 и вышла в плей-офф чемпионата Европы — 2020. Следующая стадия турнира для спортсменов из РФ оказалась недоступна.

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