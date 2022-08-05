Кража канализационного люка обошлась властям Юрги почти в полмиллиона рублей

О проделках неизвестных злоумышленников сообщил мэр Юрги Алексей Фомин в своем Telegram-канале. По словам чиновника, теперь почти полмиллиона рублей местной администрации придется перенаправить не на новенькую детскую площадку, а на крышку для колодца.

– 400 000 рублей "украли" из бюджета похитители люков. И это только в июле. Восполнять потерю будет бюджет города, – прокомментировал он ситуацию.

Власти отметили, что чаще всего крышки воруют, чтобы потом за копейки сдать в металлолом. При этом похитители даже не задумываются о последствиях своих действий. Например, что в открытый люк может свалиться кто-то из земляков.