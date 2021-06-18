Кратковременные дожди с грозами придут в Кузбасс на выходных

В пятницу, 18 июня, в Кемерове ночью будет +12,+17°С, днем значительно потеплеет +26,+31°С. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град.

Что касается субботы, то, 19 июня, в ночное время специалисты спрогнозировали +12,+17°С, в дневное +28,+33°С. Порывы ветра южные и могут достигать 18 м/с.

В воскресенье, 20 июня, в темное время суток +10,+15°С, а по северным районам температура опустится до +4,+9°С, в светлое ожидается потепление +15,+20°С, местами до +25°С.

Что касается начала следующей недели, то резких изменений температуры не ожидается, однако, местами по Кузбассу могут пролить кратковременные дожди.