Кратковременные дожди будут идти в Кузбассе до конца недели

Исходя из информации, распространенной синоптиками, известно, что в пятницу, 11 июня, температура ночью в регионе может опуститься до +3, +8°С, местами ожидаются заморозки до -2°С. Днем температура будет выше - воздух прогреется до +16, +18°С, максимальная в регионе - +24°С. Преимущественно день пройдет без осадков. Скорость ветра будет достигать 4-9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Дуть он будет в северо-восточном направлении.

Ночью в субботу, 12 июня, температура воздуха будет находиться в районе +4, +9°С, днем станет теплее – температура поднимется до +14, +19°С – по югу до +24°С. Направление ветра – северо-восточное, а дуть он будет с порывами до 14 м/с. Местами пройдет небольшой дождь, ожидаются также и грозы.

В воскресенье, 13 июня, температура ночью составит +4, +9°С, днем - +19, +24°С. Ветер сменит направление – дуть он будет северо-западный с порывами до 15 м/с местами. Ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Понедельник, 14 июня, пройдет с аналогичной предыдущему дню температурой воздуха - +19, +24°С. Однако ночью будет теплее – температура будет держаться в районе +7, +12°С. Ветер дуть будет с аналогичным направлением. Местами его порывы будут достигать 14 м/с. Также ожидаются небольшие дожди с грозами.