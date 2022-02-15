Накануне, 14 февраля, жители Осинников выложили в Сеть необычные кадры. На них запечатлен земной спутник в обрамлении белого света. Кроме того, от ночного светила расходятся лучи.

‒ Видели какая сегодня красота вокруг луны? ‒ гласит подпись к снимкам.

Комментаторы предположили, что данное явление было вызвано сосредоточением угольной пыли в воздухе или процессами в космическом пространстве.

‒ Доказательство того, что это прожектор, а мы под куполом, ‒ пошутил один из пользователей.

Справка

На снимках, сделанных кузбассовцами, запечатлено гало ‒ оптическое явление, которое иногда возникает вокруг солнца, луны или другого мощного источника света. Может иметь форму столба, кольца или "пыли". Появляется из-за преломления света в мельчайших кристаллах льда, которые находятся в воздухе. Днем может переливаться разными цветами и напоминать радугу.