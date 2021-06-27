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"Красные зоны" в больницах Кузбасса изменили работу из-за ухудшения ситуации с COVID-19

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Власти Кемеровской области приняли решение изменить работу "красных зон" в больницах, куда принимают зараженных коронавирусом пациентов. Это связано с неблагополучной эпидемической ситуацией.

На расширенном заседании по охране здоровья населения Кузбасса власти озвучили данные по ситуации с распространением корнавируса в регионе. Так, по словам министра здравоохранения области Михаила Малина, в настоящее время в стационары больниц поступает значительное количество человек. При этом в среднем число новых больных на 100 больше, чем тех, кто выздоровел и покинул медучреждение.


В связи с этим было принято решение о продлении работы "красных зон" поликлиник региона до 23:00.


Глава Минздрава Кузбасса также отметил, что на сегодняшний день от COVID-19 в области привито примерно 21,6% населения, что в три раза меньше необходимого уровня для выработки коллективного иммунитета.


По последним данным, в Кузбассе число граждан, умерших после заражения коронавирусом, превысило 800.

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