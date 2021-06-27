На расширенном заседании по охране здоровья населения Кузбасса власти озвучили данные по ситуации с распространением корнавируса в регионе. Так, по словам министра здравоохранения области Михаила Малина, в настоящее время в стационары больниц поступает значительное количество человек. При этом в среднем число новых больных на 100 больше, чем тех, кто выздоровел и покинул медучреждение.

В связи с этим было принято решение о продлении работы "красных зон" поликлиник региона до 23:00.

Глава Минздрава Кузбасса также отметил, что на сегодняшний день от COVID-19 в области привито примерно 21,6% населения, что в три раза меньше необходимого уровня для выработки коллективного иммунитета.

По последним данным, в Кузбассе число граждан, умерших после заражения коронавирусом, превысило 800.