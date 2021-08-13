Краснокнижный пернатый хищник попал на камеру в Кузбассе

В Шорском национальном парке обнаружили редкую птицу. Пернатый хищник случайно попал в фокус фотоловушки, что впоследствии удивило представителей нацпарка. Речь идет о хохлатом, или восточном, осоеде.

Птица распространена на юге Сибири и Дальнего Востока, доходя до западного Алтая и Салаира.

— Осоед — одна из самых необычных хищных птиц, самая нехищная птица семейства ястребиных отряда соколообразных, предпочитающая смешанные и лиственные леса с открытыми участками, — рассказали в пресс-службе парка.

Заметить осоеда не так легко, данных о его распространении на территории Кузбасса мало, отметили представители парка. Есть информация, что в 2017 году гнездо осоеда обнаружили в Тисульском районе и на пролете около Междуреченска.

Полуторакилограммовый хищник с размахом крыльев до 170 см попал сразу в несколько Красных книг: Кузбасса, Алтайского края и Амурской области. Из пищи предпочитает насекомых, личинки пчел, ос, шмелей и шершней.